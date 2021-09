Coronavirus LIVE | RIVM: Weekcij­fers gedaald naar niveau eind juni, aantal nieuwe eerste prikken stijgt

16:39 Het RIVM meldt een fikse daling positieve coronatests van 12 procent in de weekcijfers. In de afgelopen zeven dagen werden er 11.760 positieve tests gemeld. Nederland is terug op het niveau van eind juni en begin juli, vlak voor het begin van de vierde golf. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.