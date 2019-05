Renesse doet peuken in de ban: Eerste rookvrije strand van Nederland

Advocaat wil vrijspraak voor ‘Noffel’ voor aansturen moord ‘Ali Motamed’

13:23 Advocaat Jan Huibers vindt dat de rechtbank zijn cliënt Naoufal ‘Noffel’ F. (38) moet vrijspreken van de moord op de Iraanse Nederlander Ali Motamed in diens rijtjeshuis. In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp stelde de raadsman vandaag dat het Openbaar Ministerie (OM) geen overtuigend bewijs heeft aangedragen en rechtbank en verdediging heeft ‘geblinddoekt’ door informatieverzoeken te negeren.