Restaurant in Gelderland laat gasten contract tekenen: coronaboete van 4000 euro is voor u

Restaurant The Hangar in Teuge laat gasten een papiertje ondertekenen waarin zij verklaren een coronaboete voor hun rekening te nemen. Krijgt het restaurant door hun toedoen een gepeperde boete, dan moet de gast die betalen. ,,Met zo’n contractje laten we zien dat we de regels serieus nemen.”

Gasten die het niet zo nauw nemen met de coronaregels zijn voor horecaondernemers een doorn in het oog. Bedrijfsleider Joost Rissewijck van Brasserie The Hangar in Teuge bedacht een inventieve oplossing. Grotere groepen die komen eten vraagt hij een klein contract te tekenen. Als zij de regels niet naleven – waardoor het restaurant een coronaboete van 4000 euro krijgt – betaalt de gast.

,,We houden ons bij The Hangar aan de coronamaatregelen, daar zijn we heel strikt in”, vertelt Rissewijck. ,,We zitten absoluut niet te wachten op een tweede lockdown, waardoor de horeca weer op slot gaat.”

Restaurant laat gasten contract tekenen waarin zij verklaren een coronaboete voor hun rekening te nemen Slim, hierdoor zijn gasten eerder geneigd om zich aan de regels te houden (62%)

Lekker makkelijk van de ondernemer: hij is toch verantwoordelijk voor zijn gasten? (25%)

We kunnen de horeca beter sluiten om nieuwe besmettingen te voorkomen (13%)

Alleen grotere groepen

Lang niet alle gasten krijgen het papiertje onder de neus geschoven, alleen grotere groepen – die niet tot hetzelfde huishouden behoren – wordt soms gevraagd te tekenen. ,,Het is om onszelf in te dekken”, zegt Rissewijck. ,,Als bezoekers uit verschillende huishoudens komen, mogen ze niet aan dezelfde tafel zitten en moeten ze 1,5 meter afstand houden van elkaar. Wij zullen dat ook altijd faciliteren en ze daarop wijzen. Maar soms zijn mensen eigenwijs en kruipen ze dichter naar elkaar toe. Als er net op dat moment controleurs langskomen, krijgen wij een boete van 4000 euro. Daar zitten we niet op te wachten. Door gasten die als groep komen zo’n papiertje te laten tekenen, maken we ze als het ware duidelijk dat we de regels serieus nemen. We kunnen het niet alleen en dragen een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Volledig scherm Het 'contract' dat The Hangar sommige groepen gasten laat tekenen. © Rob Voss

Besef dat gedrag consequenties heeft

Rissewijck heeft niet onderzocht of zijn ‘contract’ juridisch standhoudt. Daar gaat het hem ook niet om, geeft hij aan. ,,Zover wil ik het helemaal niet laten komen. Het idee dat er financiële consequenties kunnen zijn, moet mensen juist helpen beseffen dat ze zich netjes aan de regels houden. Er gaat iets opvoedkundigs vanuit. Zo van: mensen, we hebben te maken met de anderhalvemeter-regel, houd je eraan.”

Dat The Hangar - met uitzicht op de start- en landingsbaan van Teuge Airport - de coronaregels strikt opvolgt, kost ze volgens Rissewijck soms klanten. ,,Als groepen uit verschillende huishoudens tóch bij elkaar willen zitten, zeggen we dat dit niet kan. Het gebeurt helaas soms dat zo’n groep dan weer vertrekt met de opmerking dat ze bij een ander restaurant wél samen aan tafel mogen zitten. Daar word ik niet blij van, maar dat is niet anders.”

Toch glipt er ook wel eens een groep tussendoor. Zoals zondag, toen een gezelschap van zo’n twintig mensen de tafels bij elkaar schoof en veel te dicht op elkaar zat. Ook zij hadden het contractje ondertekend, waardoor een eventuele boete voor hun rekening zou komen.

,,Ik was er zelf niet bij”, zegt Rissewijck. ,,Maar zo’n grote groep dicht bij elkaar had niet mogen gebeuren. We doen er alles aan om aan alle regels te voldoen, maar soms kan er in de praktijk iets doorheen glippen wat je eigenlijk niet had gewild. Mensen moeten beseffen dat met een groep uit eten gaan op dit moment door de afstandsregel minder gezellig is dan normaal. Het is even niet anders.”

Koninklijke Horeca Nederland: Niet eerder gezien

Koninklijke Horeca Nederland is het contract waarmee The Hangar werkt nog niet eerder tegengekomen en wijst erop dat het niet volgens het protocol en de richtlijnen van het RIVM is. ,,De ondernemer is verantwoordelijk voor het naleven van de regels”, vertelt woordvoerster Breghje van Eupen. ,,Een handhaver zal altijd de ondernemer controleren en bij hem verhaal halen. De verantwoordelijkheid bij gasten neerleggen, mag niet.”

Wel wil Koninklijke Horeca benadrukken dat gasten hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Van Eupen: ,,Houd je aan de regels en blijf thuis bij klachten. Van de horecazaken mag verwacht worden dat zij minimaal de hygiënische maatregelen nemen die in het protocol voor de horeca staan. Alleen zo kunnen we een verdere verspreiding van het virus voorkomen en ervoor zorgen dat we ook de komende periode verder kunnen versoepelen.”

Juridisch onhoudbaar

Of het Hangar-contract juridisch standhoudt, is volgens jurist Raoul Meester van het in horecarecht gespecialiseerde kantoor Meester Advocaten in Amsterdam maar zeer de vraag. ,,Ik vraag me ernstig af of zo’n contractje rechtsgeldig is. Daarnaast probeert hij met dat papiertje de strafrechtelijke boete neer te leggen bij de bezoeker. De vraag is of dat zomaar kan, de ondernemer heeft zelf de verplichting om de regels na te leven. En met een dergelijk papiertje erkent hij in feite dat hij dat niet doet. Ook is er nog een bestuursrechtelijke kant: zo’n overtreding kan leiden tot een sluiting van de zaak door de gemeente. Dus ik vind dit zo op het eerste gezicht niet zo’n verstandige horecaondernemer.”

Volledig scherm Bedrijfsleider Joost Rissewijck van Brasserie The Hangar op vliegveld Teuge. © Rob Voss