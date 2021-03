Restaurants dicht door corona, maar toch 500 koks uit Azië naar Nederland gehaald

Restaurants zijn in 2020 nauwelijks open geweest, maar toch verstrekte de immigratiedienst IND sinds de corona-uitbraak ruim vijfhonderd nieuwe werkvisa aan Aziatische migranten om in de Nederlandse horeca te werken.

De migranten landden op een verlaten Schiphol om daarna te ontdekken dat er soms helemaal geen werk voor hen is, of dat ze wegens corona veel minder betaald krijgen dan beloofd. Dit blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer.



De migranten komen naar Nederland via een speciale migratieregeling voor Aziatische horeca. Hoogleraar migratierecht Tesseltje de Lange vindt het ‘heel raar’ dat er vorig jaar zoveel migranten zijn toegelaten. De migratieregeling is gebaseerd op het idee dat er in Nederland geen geschikt personeel te vinden is.

Veel koks werkloos

Quote Ik gedraag me als een machine. Ik ga naar werk en naar bed, dat is het. Anonieme Chinese kok ,,Maar vanwege de sluiting van de horeca zijn veel koks nu werkloos. Ik had verwacht dat het ministerie van Sociale Zaken de regeling tijdelijk stop zou zetten”, zegt De Lange. Het ministerie zegt in een reactie dat het momenteel bekijkt of de regeling aangepast moet worden.



Alleen als het niet lukt om een Nederlandse of Europese kok aan te nemen, mogen koks uit Azië hier twee jaar achter het fornuis gaan staan. De komst naar ons land en bemiddeling bij het vinden van een baan door een tussenpersoon kosten een fors bedrag, maar wie drie maanden zonder werk zit, moet terug.

Daklozenopvang

De kranten schrijven ook dat veel werkloze koks in de daklozenopvang terechtkomen, omdat ze zo diep in de schulden zitten na hun oversteek dat naar huis vliegen financieel gezien geen optie is. Wie wel werk heeft, maakt lange dagen en moet een groot deel van zijn inkomsten afdragen aan de baas.



Hulp zoek is lastig voor de koks, omdat ze taal niet spreken en door sociale isolatie maar weinig mensen kennen. Ze wonen vaak op zolders of in kelders. Ingaan tegen de werkgever doen ze niet, uit angst voor ontslag. Zij moeten duizenden euro betalen als ze de eerste twee jaar van hun contract niet volmaken.

Tien tot elf uur per dag

,,Ik gedraag me als een machine. Ik ga naar werk en naar bed, dat is het’’, zegt een anonieme kok die een Chinees bemiddelingsbureau 9000 euro moest betalen voor een baan en werkvisum. De man werkt naar eigen zeggen zes dagen per week, tien tot elf uur per dag, en verdient daarmee 1600 euro. 500 gaat op aan zijn schuld.



Slapen doet hij tussen de verpakkingen van meeneemmaaltijden op een matrasje op zolder. Weggaan is voor hem drie jaar lang geen optie. ,,Ik heb mijn baas 2000 euro borg betaald.’’ ,,Dat mag echt niet en neigt naar gedwongen arbeid, reageert hoogleraar mensenhandel aan de Universiteit van Tilburg, Conny Rijken.

