Reuzenhoofd Van Gogh exclusieve blikvanger tijdens ballonfestival

Negende editie Ballonfestival Grave

De Jan van Cuijkdijk in Grave is vrijdag en zaterdag voor de negende keer het decor van Ballonfestival Grave. Liefst 35 heteluchtballonnen stijgen beide dagen op en maken een tocht boven de omgeving. Daarvan zijn er tien zogeheten special shape-ballonnen: opblaasbare gevaartes in bijzondere vormen. Naast het 'zelfportret' van Vincent van Gogh zijn dat dit jaar onder meer een auto, een kuiken dat uit een ei piept en een ballon in de vorm van de cartoon-kat Garfield. Animatie-vogeltje Dimitri, een oog, een piraat, een poes, een konijn en een babyhoofd gaan eveneens de lucht in. Het opbouwen van de ballonnen begint beide dagen om 18.45 uur. Rond 19.15 uur stijgen de 35 ballonnen op. Verder is er van alles te doen en te zien. Zo zijn er demonstraties van paramotorvliegers, modelballonnen, xxl-miniatuurvliegen en een inloopballon. Ook landen parachutisten die vanuit een paramotor naar beneden springen. Daarnaast zijn er kinderattracties, een dj en live-muziek. Het programma begint vrijdag om 17.00 uur, zaterdag om 16.00 uur. Die dag kan er vanaf 15.00 uur met een helikopter vanaf het festivalterrein worden gevlogen. Of de negende editie van het Ballonfestival Grave zaterdagavond wordt afgesloten met vuurwerk, is nog onzeker. Vanwege de droogte is vuurwerk in Noord-Brabant op dit moment verboden maar het staat niet vast of dat verbod zaterdag nog van kracht is.