Ries zou azc ‘in de fik steken’, maar biedt nu schuilplaats aan vluchteling

VIDEOUtrechter Ries van Dijk was op het hoogtepunt van de vluchtelingenhausse in 2016 furieus over de komst van een asielzoekerscentrum in zijn wijk Overvecht. Nog geen twee jaar later is hij helemaal om: ,,Ze mag bij mij onderduiken.”

Ries van Dijk (60) was de voorman van het verzet tegen het asielzoekerscentrum in de wijk Overvecht. De 400 vluchtelingen waren allesbehalve welkom, zo liet de Utrechter met het hart op de tong in de tv-camera's weten: ,,Als dat azc komt, dan gaat de fik d'r in!”

Het asielzoekerscentrum kwam er toch, en inmiddels is Van Dijk naar eigen zeggen helemaal ‘omgeswitcht'. ,,We hebben to-taal geen overlast gehad”, vertelde Van Dijk vrijdag in de talkshow De Nieuwe Maan. De mensen groeten je gewoon, zeggen je gedag. Ik ben om: van tegen naar positief. Een oorlogsgebied is niet leuk.”

Documentaire

Van Dijk was te gast om te vertellen over de serie De Nieuwe Buur, een vierluik over nieuwkomers in verschillende Europese landen. Zijn opvallende metamorfose rond het vluchtelingenvraagstuk is het thema in een van de afleveringen.

Daarin is onder meer te zien hoe hij, zittend op een bankje voor zijn huis, vluchteling Randa onderdak aanbiedt. Zij en haar dochters zijn in afwachting van een verblijfsstatus. ,,Je moet weten dat we er altijd zijn om je te helpen als je niet mag blijven. Als je moet onderduiken, kan je bij ons blijven. Altijd, met je dochters!” De zestiger pinkt een traantje weg als hij het wanhopige relaas van de vluchtelinge opnieuw hoort. ,,Dit doet me zeer om te zien.”

Volledig scherm Ries van Dijk, met op de achtergrond het voormalige AZC Overvecht. © Angeliek de Jonge

Kleindochters