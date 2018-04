Rijbewijs tientallen senioren onterecht afgenomen

Bij controles concludeerden de diensten dat de ouderen lichamelijk of psychisch niet meer in staat waren een auto te besturen. Maar na medisch onderzoek of een rijtest bleken deze zeventigplussers wel medisch in orde te zijn. Vaak moesten de gedupeerden een half jaar of langer wachten voordat ze hun rijbewijs terugkregen.



Het CBR beoordeelt in Nederland de rijvaardigheid en medische geschiktheid van autobestuurders. Het CBR stelt in een reactie dat er geen sprake is van willekeur omdat de inschatting van de politie in veel gevallen (88 procent) wordt bevestigd. ,,Het gaat om de veiligheid van álle mensen op de weg", aldus een woordvoerder. ,,En die wordt beschermd door deze wetgeving, ook al is dat voor een enkel individu soms niet leuk."