Rijksoverheid: Alléén sneeuwballengevecht met eigen huishouden of één vriend

adviesDe Rijksoverheid heeft in verband met de verwachte ‘historische dikke sneeuwlaag’ nieuwe richtlijnen opgesteld voor winterfanaten in coronatijd. Zo wordt het bijvoorbeeld afgeraden om een sneeuwballengevecht met een ander huishouden te organiseren. ‘Ook bij het genieten van een pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en uw reisbewegingen te beperken’, valt te lezen in het advies .

Urenlange sneeuwval, vrieskou en ijzel. Dit weekend krijgt Nederland te maken met bijzonder winters weer. Met name het midden en het oosten van het land worden naar verwachting bedekt met een ‘historisch’ dikke sneeuwlaag. Zo’n enorme hoeveelheid sneeuw gaat in Nederland traditiegetrouw gepaard met veel sneeuwpret, zoals het maken van sneeuwpoppen en het organiseren van sneeuwballengevechten.

Events op Facebook

Op Facebook schieten de events voor ‘giga-sneeuwballengevechten’ als paddenstoelen uit de grond. Op basis van de richtlijnen ziet de Rijksoverheid dat dit weekend liever niet gebeuren. Onder de huidige regels mag je namelijk alleen nog naar buiten met mensen van het eigen huishouden, of met één persoon van buiten het eigen huishouden.



Dat wil zeggen dat je best sneeuwballen mag gooien met mensen van het eigen huishouden, maar liever niet met andere groepen. Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen schaatsen of in de sneeuw spelen. Zij hoeven geen afstand te houden. Als het te druk wordt op bepaalde plaatsen, zoals op een parkeerplaats of rondom een koffie-afhaalpunt, dan wordt geadviseerd om weg te gaan. ‘Als het echt te druk wordt, kan de burgemeester maatregelen nemen’, stelt de Rijksoverheid.

Dat zegt ook de voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters Hubert Bruls, zelf burgemeester van Nijmegen. Bruls waarschuwt schaatsliefhebbers dat ze extra voorzichtig moeten zijn. ,,De druk op de zorg is al hoog, die moeten we niet nog meer belasten”, aldus de burgemeester, doelend op ongelukken die vooral onervaren schaatsers makkelijk overkomen.

Reactie Rutte

Volgens premier Mark Rutte moeten Nederlanders vooral genieten van het natuurijs en het winterse weer dat voor de komende dagen wordt voorspeld. De minister-president gaf er wel een opmerkelijke waarschuwing bij: ,,Val niet”, zei hij. ,,Doe voorzichtig. Ziekenhuizen zitten niet te wachten op botbreuken.” Zij hebben het door corona al erg druk namelijk.

Quote Als het echt te druk wordt, kan de burgemees­ter maatrege­len nemen Rijksoverheid Niet alleen tijdens het schaatsen, maar ook tijdens het fietsen en achter het stuur in de auto moeten mensen extra opletten, zei Rutte na de wekelijkse ministerraad. Daar is niet uitgebreid gesproken over de volle ziekenhuizen en de gevolgen van het winterweer, zei de premier. Het kabinet kan voor de komende dagen niet direct een oplossingen bieden.

Sneeuwval

De meeste sneeuw valt zondag in het oosten, het rivierengebied en in de Achterhoek. Lokaal kan er een sneeuwlaag van 20 tot 30 centimeter ontstaan. De kans bestaat dat er een sneeuwstorm komt. Daar is sprake van als er bij sneeuwval temperaturen worden gemeten van -15 graden.

In 2010 had Nederland voor het laatst met een sneeuwstorm te maken. Door de enorme hoeveelheid sneeuw die aanstaande is, worden veel problemen verwacht. Zo wordt iedereen opgeroepen niet de weg op te gaan.

Niet voor het eerst

Het is overigens niet voor het eerst dat de Rijksoverheid met een opvallend advies naar buiten treedt. Eerder kwam de Rijksoverheid nog met nieuwe richtlijnen voor het kijken van voetbalwedstrijden in huiselijke kring. Daarbij zaten een paar regels die voor flink wat lacherige reacties zorgden op social media. Zo werd er voorgesteld om bij een doelpunten niet te schreeuwen, maar te dansen of springen. Een ratel is volgens Rijksoverheid ook een uitstekend middel om ‘coronaproof’ voetbal te kunnen kijken.

Voorbereiding voor winterweer Schaatsen, sleeën en snowboots, Nederlanders kopen ze massaal ter voorbereiding van het voorspelde winterse weer. Webwinkel Bol.com en sportwinkel Decathlon zien de verkoop van ‘sneeuw- en ijsgerelateerde‘ producten al stijgen. Zo verkocht Bol.com deze week elf keer zoveel sleeën als vorige week en negen keer zoveel schaatsen. Ook zijn de sneeuwgrip-zolen en snowboots populair. Bij Decathlon bestaat de top tien van meest bestelde producten vooral uit winterse artikelen. Op nummer één staan de kinderlaarzen voor in de sneeuw. In de lijst zijn ook skibroeken en kinderschaatsen te vinden. Schaatsbond Bond KNSB heeft op de website tal van tips en adviezen geplaatst voor schaatsen in coronatijd. Beheerders van natuurijsbanen kunnen daar ook een protocol vinden om hun ijsbaan veilig te openen.

Bekijk al onze belangrijkste nieuwsvideo's in deze playlist.