Rijkswaterstaat onderzoekt matrixportaal na week met fatale botsingen

Bij A1-afslag Deventer knalden op paasmaandag vier Apeldoornse vrienden op een maxtrixportaal, net als in Den Haag. Hun auto vloog in brand. Ook hier overleden, net als in Den Haag, vier inzittenden. Diezelfde paasmaandag reed in Staphorst al een 19-jarige Deventerse tegen zo’n portaal. Ook daar met dodelijke afloop.



Voor wegbeheerder Rijkswaterstaat een alarmerend gegeven. ,,We betreuren de ongevallen zeer en leven mee met de nabestaanden’’, vertelt Thijs Scheres, persvoorlichter Rijkswaterstaat. De botsing op het matrixportaal is de gemene deler. Toch zijn er ook verschillen.



In Staphorst en Den Haag was er een vangrail voor het matrixportaal. In Deventer niet. Scheres: ,,We zullen dat in deze gevallen natuurlijk altijd onderzoeken, is ons beleid. Ook nu. Is er een patroon? Moeten we dingen aanpassen? Dat zal na onderzoek van onze deskundigen duidelijk worden.’’