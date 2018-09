Rijkswaterstaat: Oorzaak zorgwekkend geluid A12-brug bekend

Het geluid werd gehoord op alle plekken waar brugonderdelen aan elkaar zitten. Die zijn nu aangepast. Rijkswaterstaat test vannacht met zware vrachtwagens of het geluid nu is verdwenen. Zo ja, dan kan de brug snel weer volledig open.



De rijstrook van de brug over de IJssel tussen Velp en Westervoort is sinds begin deze week dicht in de richting Duitsland. Verkeer komend vanaf de Pleijroute (N325) rond Arnhem richting de A12 heeft daardoor nog maar een rijstrook tot zijn beschikking. Dat leidde in de spits enkele keren tot lange files.