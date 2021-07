Rioolwater vaker onderzocht op corona zodat GGD sneller kan ingrijpen

Om nog sneller te zien of corona oplaait, gaat het RIVM vanaf dit najaar dubbel zo vaak het rioolwater onderzoeken. In plaats van een of twee keer per week wordt het drie of vier keer. De GGD's kunnen dan ook sneller ingrijpen.

Het rioolwateronderzoek op ruim driehonderd locaties is nu al heel belangrijk, omdat het virus vaak al in de poep van mensen te zien is vóór ze klachten krijgen of als ze zich helemaal niet ziek voelen. Zo toonden monsters van rioolwater de afgelopen weken al vroeg aan dat corona een comeback maakte. Door deze herfst vaker monsters te nemen en te analyseren, kan het RIVM volgens onderzoeker Ana Maria de Roda Husman nóg sneller aan de bel trekken. ,,Hoe vaker we meten, hoe eerder we kunnen zien of het virus afneemt of oplaait.’'

Het is de bedoeling dat de GGD's vanaf dit najaar de resultaten van het rioolwateronderzoek ook gaan gebruiken om snel te kunnen zien waar het virus oplaait, zodat ze vlug in actie kunnen komen. Zo kunnen de gezondheidsdiensten bijvoorbeeld op één bepaalde plek direct beginnen met bron- en contactonderzoek. De Roda Husman: ,,We hebben de afgelopen tijd in overleg met de GGD's een advies opgesteld voor elke fase van de epidemie. De GGD's gaan na de zomervakantie proefdraaien om te kijken wat in de praktijk het beste werkt.’'

Rioolwateronderzoek in het RIVM-laboratorium.

Alarmbellen

Nederland adviseert op dit moment zowel de Europese Commissie als de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) over hoe andere landen rioolwater kunnen gebruiken bij de opsporing en bestrijding van corona. Dat Nederland het voortouw neemt, is volgens De Roda Husman niet zo vreemd. ,,Wij hebben veel ervaring met het opsporen van virussen in het rioolwater en ook nog eens een rioolwatervoorziening waar bijna alle 17 miljoen huishoudens op zijn aangesloten. Daardoor kunnen we in Nederland eventuele uitbraken zo nauwgezet in de gaten houden.’'

Vóór de pandemie gebruikte het RIVM rioolwater ook voor gezondheidsonderzoek. Zo was er bijvoorbeeld een studie naar bacteriën die resistent waren geworden voor antibiotica. Het rioolwateronderzoek is met de uitbraak van corona in februari 2020 echter fiks uitgebreid.

Naast het rioolwateronderzoek gebruikt Nederland nog twee andere ‘alarmbellen’ om te zien of het virus om zich heen grijpt: het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Als er minder getest wordt en minder mensen door vaccinaties in het ziekenhuis belanden, wordt het rioolwateronderzoek steeds belangrijker voor het vroeg opsporen van corona.

RIVM-onderzoeker Ana Maria de Husman.

