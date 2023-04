Rishi werd in straat van zijn ouders doodgeschoten: ‘We hebben hem hier zien opgroeien’

update/met videoBij een schietincident aan het Stelhout in Houten is donderdagochtend een man om het leven gekomen. Hij werd rond 05.30 uur op een parkeerplaats in de woonwijk doodgeschoten. Het slachtoffer is de 37-jarige Rishi. Hij runde aan online handel in groente en fruitpakketten die het bedrijfje aan huis bezorgde.

Het slachtoffer is de zoon van een echtpaar dat aan het Stelhout woont. Hij woonde er volgens buurtbewoners zelf niet meer, maar was er wel zeer geregeld op bezoek. ,,Hij kwam en hij ging’’, zegt een buurvrouw. ,,We kenden hem allemaal, we hebben hem hier zien opgroeien.’’

Het Stelhout is een straat in Houten-Zuid. Daar is de wijde omgeving inmiddels afgezet voor sporenonderzoek. De plek waar het slachtoffer lag, is met schermen afgezet en er is een tent over het slachtoffer geplaatst.

Twee ambulances kwamen ter plaatse, maar die konden niets meer betekenen. Ook een traumahelikopter, die al onderweg was, kon weer terugkeren. Ook wordt volop gezocht naar de verdachte(n). Daarvoor is ook een helikopter ingezet. De politie is in groten getale aanwezig, onder meer ook met speurhonden.

Burgemeester is geschokt

Burgemeester Gilbert Isabella was vanochtend ter plaatse: ,,De buurt is geschrokken, dat begrijp ik goed. Zelf schrok ik ook toen ik hoorde wat er is gebeurd. Mijn gedachten gaan ook uit naar familie en andere naasten van het slachtoffer.’’

Voor wie er gebruik van wil maken, is slachtofferhulp aangeboden.

Voetstappen

Buurtbewoners schrokken even voor half zes wakker van schoten op straat. ,,Ik hoorde geschreeuw en toen zes schoten, daarna niets meer. Geen auto of een scooter die wegreed, alleen maar voetstappen’’, zegt een buurtbewoner.

Het Stelhout is een smal straatje waar iedereen elkaar goed kent. ,,De meesten van ons komen oorspronkelijk uit Utrecht. Ik kom zelf uit Overvecht. Daar was iedere keer wel wat, maar zoiets verwacht je hier in Houten dan weer niet.’’

Omstanders denken dat het slachtoffer is opgewacht, en dat hij vervolgens van dichtbij is doodgeschoten. Zijn moeder was de eerste die bij hem was. Een buurvrouw heeft haar vervolgens opgevangen. ,,Verschrikkelijk voor de familie, en dat zo dicht bij je huis.’’

