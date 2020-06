RIVM: 10 nieuwe sterfgevallen en 9 ziekenhuisopnames

Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 86. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 46.733.

In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.759 mensen opgenomen (geweest). Opvallend is dat van de negen nieuwe meldingen van ziekenhuisopnames er vijf in Den Haag zijn.

Het werkelijke aantal doden ligt aanzienlijk hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. Ook ligt het werkelijke aantal infecties waarschijnlijk een stuk hoger. De cijfers liggen na weekenden - in dit geval Pinksteren - vaak hoger, omdat er in het weekend minder wordt geregistreerd.

Sterfte daalt

Sinds de piek van begin april - toen er op sommige dagen meer dan tweehonderd mensen overleden aan het virus - daalt het sterftecijfer. Ook het aantal nieuwe besmettingen nam de afgelopen weken gestaag af. Het RIVM schrijft deze afname toe aan de door het kabinet genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

Ondertussen groeit de groepsimmuniteit voor corona maar traag. Ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse bloeddonors heeft antistoffen tegen het coronavirus ontwikkeld. Dat is een ‘bescheiden stijging’ ten opzichte van de 3 procent gemeten in april. Dat blijkt uit nieuwe cijfers over het eerste grootschalige onderzoek naar groepsimmuniteit in Nederland die deze krant bij de bloedbanken van Sanquin heeft opgevraagd.