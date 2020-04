RIVM: 112 sterfgevallen erbij en 123 nieuw gemelde ziekenhuisopnames

Ook de zogeheten oversterfte is aan het dalen. Dat bleek vanochtend uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de week van 13 april tot en met 19 april 2020 zijn 4300 sterfgevallen gemeld. In de afgelopen drie jaren overleden er ongeveer 2850 mensen per week in de periode rond week zestien. In de afgelopen paar weken werden er nog ongeveer tweeduizend sterfgevallen meer gemeld dan verwacht.



Ook de oversterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in de week van 13 april tot en met 19 april voor het eerst in een aantal weken afgenomen. Toch is het volgens de CBS-socioloog Tanja Traag zeker nog geen reden tot juichen. ,,Het aantal overledenen is nog altijd bijna twee keer hoger dan je zou verwachten, vergeleken met de eerste tien weken van 2020.’’