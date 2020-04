RIVM: 120 sterfgevallen erbij en 100 nieuw gemelde ziekenhuisopnames

Gisteren werden er nog 123 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en 112 mensen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland ligt nu op 37.190 (655 meer dan gisteren). Het werkelijke aantal mensen dat de ziekte heeft of heeft gehad ligt vele malen hoger, want lang niet iedereen wordt getest. Van alle gemelde patiënten is de helft 61 jaar of ouder. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.