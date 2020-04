RIVM: 134 sterfgevallen en 447 nieuwe ziekenhuisopnames, minder dan gisteren

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 134 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Het totaal aantal overleden patiënten komt daarmee op 1173. Dat meldt het RIVM in de dagelijkse update.

Het aantal positief geteste patiënten staat nu op 13.614. Dat is een stijging van 1019 personen ten opzichte van gistermiddag. 5159 coronapatiënten zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, een stijging van 447 personen.

Gisteren kwamen er 175 doden en 722 ziekenhuisopnames bij. Daarmee zijn de twee belangrijkste cijfers vandaag dus iets gunstiger. 134 meldingen van sterfgevallen is nog wel altijd het een-na-hoogste aantal tot nu. Er zijn tot nu toe twee sterfgevallen gemeld van personen jonger dan 50 jaar, beide met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen.

‘De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar te worden’, schrijft het RIVM bij de nieuwe cijfers: ‘De trends in de opnames per provincie zijn onveranderd ten opzichte van gisteren. Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames heen te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg is dit nog niet zichtbaar. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.’

Meldingen

Toch zijn weinig echt harde conclusies te trekken uit de dagcijfers van het RIVM. Het gaat ‘slechts’ om meldingen van nieuwe sterfgevallen en nieuwe ziekenhuisopnames die tussen 31 maart 10 uur en 1 april 10 uur zijn binnen gekomen. Maar een deel van al die nieuwe meldingen gaat over gevallen van soms al dagen geleden. Alle nieuwe gevallen worden in een grafiek verwerkt waaruit dan steeds beter te zien is hoe hard het aantal nieuwe gevallen nog stijgt, of uiteindelijk misschien zelfs daalt.

De nieuwste cijfers zijn inmiddels ook ingevoerd in die grafiek. Kijkend naar het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen, ‘begint het er echt op de lijken dat de lijn afvlakt', zegt Susan van den Hof, hoofd epidemiologie van het RIVM. ,,Tenzij er nog heel veel achterstallige gevallen niet zijn ingevoerd, begint het er positiever uit te zien. Ik zeg er wel bij dat de verschillen per provincie nog groot zijn.”