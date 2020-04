RIVM: 144 gemelde sterfgevallen en 156 ziekenhuisopnames

Het aantal meldingen van personen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden is de afgelopen 24 uur gestegen met 144. Daarnaast kwamen er 156 meldingen binnen van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest).

Uit de laatste cijfers van het RIVM blijkt dat het totaal aantal doden als gevolg van corona nu op 3459 staat. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis lag of nog ligt staat nu op 9465. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland ligt nu op 30.449 (1235 meer dan gisteren). Gisteren werden er nog 182 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en 181 mensen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken, meldt het RIVM. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Het aantal patiënten dat overlijdt neemt ook af, maar minder snel dan de ziekenhuisopnames.

Belangrijk blijft het om te vermelden dat het gaat om meldingen die de afgelopen 24 uur zijn binnengekomen. Veel gevallen van overlijden of opname in het ziekenhuis zijn al van langer geleden. Als alle gevallen over de juiste dagen zijn verdeeld, is duidelijk te zien dat de piek van met name het aantal ziekenhuisopnames al enige tijd achter ons ligt.

Dinsdag 24 maart blijft de piekdag wat betreft de ziekenhuisopnames. Toen werden er 559 mensen met ernstige klachten binnen gebracht. Op 31 maart zijn de meeste sterfgevallen geregistreerd (163).

Oversterfte

De totale sterfte in Nederland is sterk verhoogd, meldde het CBS vanochtend. Zo'n 2000 tot 2300 meer sterfgevallen per week dan verwacht voor deze tijd van het jaar. Het RIVM denkt dat een ‘aanzienlijk deel’ daarvan naar verwachting is gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat precies is wordt pas later uit de doodsoorzakenregistraties duidelijk.