RIVM: 166 sterfgevallen erbij, 625 nieuw gemelde ziekenhuisopnames

Meeste sterfgevallen op 28 maart

Belangrijk om te zeggen is dat het gaat om méldingen van overleden personen en mensen die in het ziekenhuis liggen of lagen. De werkelijke datum van - bijvoorbeeld - het overlijden kan al meerdere dagen geleden zijn en toch pas nu gemeld. Als alle overleden personen worden ‘verdeeld’ over de dagen dat zij daadwerkelijk overleden, stierven de meeste mensen op 28 maart (138 tot nu toe). Maar sterfgevallen die de komende dagen worden gemeld, kunnen de aantallen van de afgelopen dagen nog doen stijgen.



Daarom is uit de dagcijfers van het RIVM niet een duidelijke conclusie te trekken over hoe snel het virus zich momenteel verspreidt. Het gaat om meldingen van nieuwe sterfgevallen en nieuwe ziekenhuisopnames die tussen 1 april 10.00 uur en 2 april 10.00 uur zijn binnengekomen. Alle nieuwe gevallen worden in een grafiek verwerkt waaruit dan steeds beter te zien is hoe hard het aantal nieuwe gevallen nog stijgt, of uiteindelijk misschien zelfs daalt.



In die grafiek is bijvoorbeeld te zien dat het hoogste aantal ziekenhuisopnames nog altijd op 24 maart ligt. De dagen erna ligt dat getal lager, maar op al die dagen zullen er met terugwerkende kracht nog ziekenhuisopnames bij komen. Het gaat dan om mensen van wie bijvoorbeeld pas morgen of overmorgen wordt gemeld dat ze een aantal dagen geleden in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest).



Toch lijkt het erop, meldt het RIVM, dat de stijgende lijn die er tot 24 maart zeker was, daarna veel minder sterk zal stijgen of wellicht zelfs dalen. Dat is echter pas met zekerheid over een aantal dagen te zeggen als alle meldingen over al die dagen binnen zijn.