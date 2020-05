RIVM: 54 nieuw gemelde sterfgevallen, 35 ziekenhuisopnames

Vijf doden bij drama in Schevenin­gen: ‘Voor Nederland is dit ongekend’

13:57 Nooit eerder is Nederland getroffen door een drama waarbij zoveel zwemmers en surfers tegelijk omkwamen. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM). Het gaat onder meer om een groepje zeer ervaren surfers, dat ook getraind was als lifeguard, en gisteren volgens meerdere bronnen bezig was met een training voor reddend zwemmen. Volgens de KNRM zijn zoveel sterfgevallen in één klap ‘voor Nederland ongekend’.