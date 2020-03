RIVM: 93 nieuwe meldingen van overleden patiënten, nu 11.750 officiële besmettingen

Van Gogh ontvreemd bij kunstroof museum Singer Laren

15:31 Bij museum Singer Laren is in de nacht van zondag op maandag ingebroken. Het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ van Vincent van Gogh is daarbij geroofd. Het doek was in bruikleen van het Groninger Museum.