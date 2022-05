RIVM: Eet geen vis en garnalen uit Westerschelde

Koe in blinde paniek veroor­zaakt chemische reactie: boer naar ziekenhuis, dier bevrijd

Een ontsnapte koe is in blinde paniek in de technische ruimte van een stal aan de Lagestraat in Wapenveld terecht gekomen. Het dier heeft verschillende reinigingsmiddelen omver getrapt die een chemische reactie met elkaar zijn aangegaan. Daarbij zijn dampen vrijgekomen.

6:39