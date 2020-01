RIVM: Legionellabacterie komt mogelijk via waterzuivering in de lucht

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is het aannemelijk dat sommige zuiveringsinstallaties voor afvalwater de legionellabacterie verspreiden . Installaties met een verhoogd risico daarop zouden maatregelen moeten nemen om verspreiding ervan te voorkomen. Ook zouden er beschermingsmaatregelen voor medewerkers van de zuiveringen nodig zijn. De kans op verspreiding en besmetting ontstaat wanneer er tijdens het waterzuiveringsproces lucht in het warme water wordt geblazen. De mogelijk in het warme water groeiende bacteriën zouden zich dan in kleine druppeltjes water, zogenaamde aerosolen, in de lucht komen en zich verspreiden naar de omgeving. De legionellabacteriën kunnen onder meer ernstige longontsteking veroorzaken.

600 patiënten

In 2018 waren er bijna zeshonderd patiënten met longontsteking door Legionella in Nederland, twee keer zoveel vergeleken met vijf jaar eerder. Uit een eerder onderzoek bleek dat er in Nederland ongeveer 80 afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn met een mogelijk verhoogd risico op groei en verspreiding van de bacterie. In totaal zijn er 776 afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland.



Het RIVM heeft berekend hoe aerosolen met Legionella zich vanuit afvalwaterzuiveringsinstallaties via de lucht verspreiden. Ook heeft het RIVM vastgesteld dat patiënten die tussen 2013 en 2018 gemeld werden meer dan gemiddeld blootgesteld waren aan aerosolen uit dit soort installaties. Dit vormt een aanwijzing dat een deel van deze mensen besmet is geraakt met de legionellabacterie vanuit afvalwaterzuiveringsinstallaties.



Via de studie kan echter niet exact worden bepaald welke installaties de genoemde 80 gevallen van besmetting met Legionella hebben veroorzaakt. ,,Meestal kan niet achterhaald worden waar de ziekteverwekkers vandaan komen’’, schrijft het instituut. ,,Maar de afgelopen jaren is een aantal patiënten ziek geworden door het inademen van legionellabacteriën die waarschijnlijk uit een afvalwaterzuiveringsinstallatie komen”.