RIVM meldt 10.211 nieuwe besmettingen, deels cijfers van gisteren door vertraging

Van Zuid-Amerika naar een drugspara­dijs op het Nederland­se platteland

24 oktober In een manege in het Drentse Nijeveen werd in augustus de grootste cocaïnewasserij van Nederland ontdekt. De methode? Een oplossing van cocaïne, verstopt in steenkool die was opgeslagen in Apeldoorn. De politie pakte dertien Colombianen op. Ook werd er in een loods in Elshout binnengevallen. Hoe en waarom raken Zuid-Amerikanen hier verzeild op het platteland?