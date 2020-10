RIVM meldt 10.211 nieuwe besmettingen, soortgelijke aantallen in Brabant als gisteren

Er zijn 14 minder coronabesmettingen in onze provincie dan op basis van de cijfers van gisteren: 1272 om 1286. In grote steden Tilburg, Eindhoven en Den Bosch zien we een daling of een soortgelijk aantal, terwijl de besmettingsaantallen in West-Brabantse steden Breda en Bergen op Zoom juist een stijging van enkele tientallen positief geteste mensen te zien is. Ten opzichte van een dag eerder, overleden 14 Brabanders aan het virus. Opvallend is dat 6 van hen uit Altena komen, 4 uit Breda. De 23 nieuwe Brabantse ziekenhuisopnamen, laten geen sterke, gecentreerde piek zien. Een dag eerder belandden er 17 Brabantse coronapatiënten in het ziekenhuis.