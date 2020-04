RIVM meldt 147 nieuwe sterfgevallen en 308 nieuwe ziekenhuisopnames

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 147 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Het totaal aantal overleden patiënten komt daarmee op 2248. Er kwamen 308 meldingen binnen van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat totaal ligt nu op 7735.

Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland ligt nu op 20.549. (969 meer dan gisteren). Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen getest wordt.

Belangrijk om te vermelden is dat het gaat om meldingen, veel personen zijn niet de afgelopen 24 uur, maar al eerder overleden of al eerder in het ziekenhuis opgenomen.

Gisteren werd het recordaantal van 234 doden gemeld. Daarbij moet wel gezegd worden dat dinsdag steevast de cijfers hoog zijn omdat veel meldingen uit het weekend pas maandag gerapporteerd worden.

Afvlakking

Qua ziekenhuisopnames is 24 maart nog steeds de dag dat de meeste mensen (553) werden opgenomen. De afvlakking in de twee weken daarna is steeds duidelijker zichtbaar. 2 april is de dag met de meeste sterfgevallen. (156). Maar meldingen die de komende dagen binnen komen, zullen ook de aantallen van de afgelopen dagen nog doen stijgen omdat nieuwe meldingen nog moeten worden ‘verdeeld’ over de werkelijke dag van overlijden of opname in het ziekenhuis. Veel gevallen worden pas later gerapporteerd.

De meeste mensen die positief zijn getest wonen in de provincie Noord-Brabant. Bijna een kwart van het totaal aantal bevestigde besmettingen in Nederland betreft inwoners van die provincie. (4799 bevestigde besmettingen). De provincie Groningen is met 227 positief geteste personen de provincie met het minste aantal besmettingen.

Meer testen

Er wordt sinds 6 april meer getest. De uitbreiding van het testen is bedoeld voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, zoals huisartsen, verpleeghuismedewerkers, medewerkers gehandicaptenzorg of thuiszorgmedewerkers, schrijft het RIVM in de dagelijkse update. Ook worden er meer patiënten getest met een hoog risico op ernstig verloop van een coronavirusinfectie, zoals ouderen en mensen met een bestaande ziekte of aandoening.