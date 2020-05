RIVM meldt 26 nieuwe sterfgevallen en 10 ziekenhuisopnames

Het sterftecijfer is de afgelopen weken fors gedaald en bedraagt inmiddels nog maar een fractie van wat het was op het dieptepunt van de coronacrisis. Het sterftecijfer is met 26 weliswaar hoger dan gisteren, toen er 8 overlijdens werden gerapporteerd door het RIVM. Dat aantal was de kleinste stijging van het aantal meldingen sinds 13 maart. Toen vielen er in ons land 6 doden te betreuren.



Doordat sterfgevallen gedurende het weekeinde vaak later worden doorgegeven, valt de telling op maandagen vaak lager uit dan op andere dagen. Deze cijfers komen dan terug in de rapportage van dinsdag. Ook overlijden mensen aan de besmettelijke longziekte zonder dat zij worden getest. Het CBS nam wekenlang een oversterfte waar, waarvan het RIVM heeft aangegeven deze mogelijk later mee te zullen tellen.

De afgelopen 24 uur werden ook 10 nieuwe opnames geteld, aldus het RIVM. Het totale aantal personen dat met zware symptomen van Covid-19 werd opgenomen, bedraagt nu 11.690. Een grote groep van deze patiënten herstelde na vaak lange behandeling. Anderen kwamen in het ziekenhuis te overlijden. Bij deze groep was veelal sprake van onderliggende aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten of longaandoeningen.

Gestage daling

Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder. Vooral ouderen en mensen met voornoemde bestaande klachten, werden het ziek van het virus. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder. Van het totale aantal opgenomen en overleden personen is het merendeel man. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van Covid-19.



Het aantal nieuwe besmettingen neemt, net als de sterfte- en opnamecijfers, de afgelopen weken gestaag af. Het RIVM schrijft deze afname toe aan de door het kabinet genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus. In totaal raakten, met de stijging van 133 van vandaag meegeteld, 45.578 mensen aantoonbaar geïnfecteerd met het virus. Overigens wordt niet iedereen getest, waardoor het totaal vermoedelijk hoger ligt.