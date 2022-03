RIVM meldt 67.229 nieuwe coronagevallen, iets minder dan vrijdag

Het afgelopen etmaal werden de meeste nieuwe besmettingen in Amsterdam vastgesteld, namelijk 2151 gevallen. In Groningen waren er 1576 nieuwe gevallen. In Eindhoven werden 1745 gevallen opgetekend. In Den Bosch waren 1539 nieuwe gevallen en in Maastricht 1316.



In deze laatste drie steden werd carnaval gevierd. Ook in andere plaatsen waar veel mensen carnaval vierden, zijn meer positieve tests, zoals Land van Cuijk (813), Oss (707) en Roosendaal (633).