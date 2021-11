RIVM: Omicron-variant vermoedelijk in Nederland na vluchten uit Zuid-Afrika

updateEr is een eerste indicatie dat één of meerdere passagiers van de gisteren aangekomen twee vluchten vanuit Zuid-Afrika de nieuwe omicron-variant van het coronavirus bij zich draagt. Dat meldt het RIVM vanavond na een voorlopige analyse.

Vrijdagavond zijn 624 passagiers die uit Zuid-Afrika terugkeerden op Schiphol getest door de GGD Kennemerland. Daarvan kregen 61 passagiers een positieve testuitslag. Deze passagiers zitten in quarantaine in een hotel bij Schiphol.

Bij een aantal van de besmette personen is vermoedelijk de omicron-variant aangetroffen. De testmonsters zijn voor verdere analyse naar het RIVM gestuurd om definitief vast te stellen of sprake is van de nieuwe variant, die in Zuid-Afrika is ontdekt. De resultaten worden in de loop van zondag verwacht.

Oproep om te testen

Het RIVM roept reizigers die op maandag 22 november of daarna zijn teruggekeerd uit Zuid-Afrika, Botswana, Malawi, Lesotho, Swaziland, Namibië, Mozambique of Zimbabwe op zich te laten testen, óók als zij geen klachten hebben. Voor hen is vanavond morgenochtend 8.00 uur een speciaal telefoonnummer geopend.

Elders in Europa

De omicron-variant dook ook al op in de ons omringende landen. In Duitsland is bij twee besmettingen in München vastgesteld dat het om deze variant gaat. De reizigers waren eerder deze week uit Zuid-Afrika teruggekeerd. Ook in het Verenigd Koninkrijk gaat het om twee gevallen, zo werd eerder vandaag bekend.

In Italië is de omicron-variant vastgesteld bij iemand die recent is teruggekeerd uit Mozambique. ,,De patiënt en de familieleden verkeren in goede gezondheid”, meldt het nationale instituut voor volksgezondheid. De besmetting kwam aan het licht tijdens laboratoriumonderzoek in een ziekenhuis in Milaan.

België was het eerste Europese land waar de variant werd vastgesteld. Het gaat daar vooralsnog om één geval. Buiten Europa en Afrika is de nieuwe variant opgedoken in Hongkong en Israël.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de variant het stempel zorgelijk gegeven, maar vooralsnog is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de ernst van de ziekte en de werkzaamheid van vaccins.