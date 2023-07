RIVM: ‘Sigaretten tot 15 keer schadelijker’, maar staatssecretaris durft ze nog niet uit winkel te halen

Alle sigarettenmerken die in Nederland worden verkocht, zijn véél schadelijker dan toegestaan. Dat blijkt na een nieuw onderzoek van het RIVM dat vandaag wordt gepubliceerd. Staatssecretaris Maarten van Ooijen wil handhaven, wat zou betekenen dat de huidige sigaret in de winkels verboden wordt. Maar waarom durft hij dat nog niet?

Van Ooijen informeert vandaag de Tweede Kamer over de bevindingen van het RIVM. Het onderzoek wijst uit dat in alle sigaretten in Nederland de hoeveelheden teer, nicotine en koolmonoxide veel te hoog zijn. Bij verreweg de meeste sigaretten zuig je bijvoorbeeld bijna drie keer meer teer je longen in dan de maximaal 10 milligram die is toegestaan.

Veel sigaretten blijken vijf, zes, zeven tot soms vijftien keer meer, nicotine en koolmonoxide (TNCO) te bevatten dan fabrikanten zelf aangeven. Bij slechts drie van de meer dan zeventig onderzochte merken bleef alleen de hoeveelheid nicotine binnen de perken. Met teer en koolmonoxide gaat het overal mis.

Alle sigaretten uit de schappen

Het onderzoek van het RIVM is een rechtstreeks gevolg van de juridische strijd die momenteel gaande is over de handhaving van alle filtersigaretten in Nederland tussen de overheid en de Stichting Rookpreventie Jeugd. Laatstgenoemde won in november vorig jaar bij de rechtbank Rotterdam een zaak over de meetmethode van sigaretten. De rechter oordeelde dat de huidige ISO-meetmethode onbetrouwbaar is en dat de overheid moet gaan handhaven op basis van de meer betrouwbare WHO Intense-methode (zie kader onderaan). Dat zou betekenen dat alle sigaretten zoals ze nu in de winkel liggen, uit de schappen moeten worden gehaald.

Staatssecretaris Van Ooijen wil dat wel doen maar ging toch in hoger beroep om juridisch meer zekerheid te krijgen dat hij in Nederland van Europese richtlijnen mag afwijken. Dat hoger beroep moet ‘een steviger juridisch fundament’ opleveren om de huidige sigaret uit de winkels te kunnen halen. Het ministerie vreest dat áls de huidige sigaret uit de winkels wordt gehaald, de tabaksindustrie daar met succes tegen zou kunnen procederen. De rechter heeft namelijk wel geoordeeld dat de huidige methode om schadelijke stoffen te meten onbetrouwbaar is, maar die methode is formeel nog steeds wel toegestaan binnen Europa.

Volledig scherm Staatssecretaris Maarten van Ooijen. © ANP

Het hoger beroep bij het College van beroep voor het bedrijfsleven diende een maand geleden, de uitspraak wordt in november verwacht. Van Ooijen zegt dat hij ‘uitkijkt naar de uitspraak van de rechter of we de Intense-methode voor handhaving mogen inzetten'.

Hardere resultaten

De staatssecretaris beloofde dat de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) ondertussen wel de strengere meetmethode op de sigaret zou gaan loslaten, om op de langere termijn wél te kunnen handhaven op de huidige ‘sjoemelsigaret’. Daartoe gaf de NVWA dus weer opdracht aan het RIVM. Dat onderzoek is nu klaar. Dat de Intense-methode veel hardere resultaten oplevert dan de ISO-methode is duidelijk: voor teer zijn de hoeveelheden 1,7 tot 17 keer hoger. Voor nicotine gaat het om 1,2 tot 11 keer hoger en voor koolmonoxide om 2,0 tot 15 keer hoger.

Dat álle merken de norm overschrijden volgens de WHO Intense-methode (vroeger de Canadese methode genoemd) is overigens geen verrassing. Vijf jaar geleden deed het RIVM, dat voorstander is van deze methode, dit onderzoek ook al.

Wat is de sjoemelsigaret?

De zaak draait om de verschillende manieren waarop de hoeveelheden teer en nicotine worden gemeten die de roker binnenkrijgt. In het filter van filtersigaretten zitten kleine gaatjes. Daardoor zuigen rookmachines ook zuurstof mee naar binnen als ze ‘inhaleren’ en worden dus minder schadelijke stoffen gemeten. Gewone rokers houden met hun vingers die gaatjes dicht en krijgen daardoor meer schadelijke stoffen binnen. Deze fout in de meetmethode is al langer bekend maar er werd tot nu toe niet op gehandhaafd. De anti-tabakslobby spreekt al jaren van de ‘sjoemelsigaret’. De WHO Intense-methode plakt de gaatjes af en geeft daarom een veel eerlijker beeld van de werkelijke hoeveelheden teer, nicotine en koolmonoxide die de roker binnenkrijgt. De anti-tabakslobby verwijt de tabaksproducenten dat zij dit allang weten en jarenlang bewust geheim hebben gehouden.