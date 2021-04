RIVM-vaccinatiebaas: Einde voor AstraZeneca in Nederland al in zicht

De miljoenen doses van het AstraZeneca-vaccin die Nederland na half mei geleverd krijgt, worden grotendeels niet meer gebruikt. Dat stelt Jaap van Delden, de vaccinatiebaas van het RIVM, in een interview met deze site. Mensen die de AstraZeneca-prik nu niet nemen, komen later dit jaar mogelijk in aanmerking voor een ander vaccin.

Volgens Van Delden worden er de komende tijd zoveel coronavaccins geleverd, dat die van AstraZeneca al snel niet meer nodig zijn. Het vaccin wordt nu door huisartsen toegediend aan mensen tussen de 60 en 64 jaar. Als er eenmaal genoeg vaccin binnen is om hen ook een tweede prik te kunnen geven, is AstraZeneca in principe overbodig. Dat is waarschijnlijk al in de tweede helft van mei het geval, zegt Van Delden.

Het AstraZeneca-vaccin lijkt onder de bevolking minder populair, mede vanwege de berichten over een zeldzame ernstige trombosebijwerking. Maar tot nu toe kunnen 60- tot 64-jarigen geen ander vaccin krijgen. Later dit jaar kan dit veranderen, stelt Van Delden. ,,Het kan straks zo zijn dat je je nog eens op één bepaalde groep richt, om daar de vaccinatiegraad te verhogen. Bij die groepen zou je veegrondes kunnen houden, waarbij je iedereen die niet gevaccineerd is nog een keertje langsgaat.”

Bij huisartsen in het land zorgde het lagere enthousiasme voor AstraZeneca voor chaotische toestanden. Op sommige plekken kwamen veel 60- tot 64-jarigen niet opdagen voor hun prik. Daardoor moesten huisartsen met overgebleven vaccins de boer op en probeerden ze die kwijt te raken aan 65-plussers. Ook dat zal lastig worden: alle 65-plussers kunnen inmiddels een afspraak maken voor een Pfizer-prik.

Miljoenen vaccins ongebruikt

Nederland heeft 11,7 miljoen doses AstraZeneca besteld. Daarvan zijn er naar schatting een kleine 1,5 miljoen toegediend. Het leeuwendeel wordt na half mei geleverd, waardoor miljoenen vaccins niet gebruikt zullen worden. Die worden waarschijnlijk verdeeld onder armere landen. Mogelijk wordt een deel bewaard, zegt Van Delden.

In het interview geeft Van Delden ook toe dat de overheid niet precies weet hoeveel prikken er tot nu toe zijn gezet, omdat de registratie van de vaccinatie bij huisartsen en in zorginstellingen fors achterloopt. ,,Ja, dat is lastig. Er zit gewoon marge in dat getal, dat zou ik zelf natuurlijk ook liever anders zien. Schattingen zijn niet zo comfortabel. Je werkt liever met registraties.”

Volledig scherm Jaap van Delden, de baas van het Covid-vaccinatieprogramma van het RIVM. © Marnix Schmidt Als hoofd van de Nederlandse prikcampagne beleeft RIVM-vaccinatiechef Jaap van Delden (42) stormachtige tijden. De vaccinatietrein lijkt eindelijk op gang gekomen, en dat is positief. Maar dat niemand weet hoeveel prikken er precies gezet zijn, zit wel dwars. ‘Dat is niet zo comfortabel’. Lees onder de foto het hele interview.