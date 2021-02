RIVM: Varianten rukken sneller op dan gedacht

Terwijl het aantal besmettingen gestaag daalt, geven de lab-analyses van het RIVM geen aanleiding tot optimisme, stelt Reusken. ,,Op basis van wat we nu zien, denken we dat de Britse variant binnen nu en een week de overhand krijgt. Het gaat sneller dan we dachten. Eerst was het idee nog dat het omslagpunt in de derde week van februari zou plaatsvinden. Het wordt steeds duidelijker dat het reproductiegetal van de nieuwe variant 40 á 45 procent hoger ligt.”