RIVM ziet steeds meer bewijs: kinderen spelen marginale rol bij verspreiding corona

CORONADATAWat is er in krap zes weken tijd veranderd dat basisscholen nu toch open kunnen? Het RIVM ziet steeds meer aanwijzingen dat jonge kinderen amper heftige klachten krijgen van het coronavirus. ‘Ze zijn niet de verspreiders, maar de ontvangers'.

Plots staat de leraar pontificaal in de frontlinie van de coronacrisis. De nog altijd schaarse testcapaciteit komt ook beschikbaar voor docenten die straks weer voor de (halve) klassen staan als 11 mei de scholen opengaan. Als leraren dan klachten krijgen, worden ze ‘laagdrempelig getest’, dat is nu alleen nog weggelegd voor zorgpersoneel.

Maar waarom mogen kinderen nu weer naar school, wat is er veranderd sinds half maart, toen de scholen in één klap dicht gingen?

Het antwoord: niet zo bijster veel. Destijds vonden de adviseurs van het Outbreak Management Team ook dat de scholen open konden blijven, gegevens over het virus uit China toonden aan dat kinderen slechts een marginale rol spelen bij de verspreiding. Maar omdat de onrust bij ouders te groot was, besloot het kabinet toch om de scholen te sluiten. Ruim vijf weken later zijn de deskundigen nog iets meer overtuigd van hun aanvankelijke gelijk.

De cijfers

RIVM-directeur Jaap van Dissel ziet zeker vier positieve signalen. Allereerst zijn er de kale feiten: slechts 124 kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 zijn positief getest op het virus, dat is samen nog geen 0,3 procent van alle zieken. ,,De kinderen zijn dus sterk ondervertegenwoordigd.” Wel moet daarbij worden aangetekend dat er tot dusver 38 kinderen van nul tot vier in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, al valt niet uit te sluiten dat dit vooral uit voorzorg gebeurde (vanwege de erg jonge leeftijd).

Volledig scherm RIVM-gegevens over corona in de kinderleeftijd. © RIVM

Maar er is meer waardoor het RIVM en de regering het aandurven om jonge kinderen in halve klassen weer naar school te laten gaan: het langverwachte speciale onderzoek in Nederlandse corona-gezinnen laat - hoewel nog niet helemaal af - zien dat kinderen weinig heftige klachten kennen, dat ze onderling weinig verspreiden, en dat ze het minder vaak oplopen. ,,Ze zijn niet de verspreiders, maar eerder de ontvangers”, zei Van Dissel.

Ouders besmetten hun kinderen vaker dan andersom, blijkt ook uit het ‘dna’ van het virus in de onderzochte gezinnen. Daarbij hebben de GGD's in hun onderzoek naar de herkomst van het coronavirus in Nederland geen clusters gevonden rond scholen of kinderdagverblijven. ,,Dat geeft nog een indicatie dat kinderen niet zo'n grote rol spelen. Ook hebben we na het besluit van de schoolsluiting geen veranderingen gezien in de aantallen kinderen met corona. Dat zou anders geweest zijn als kinderen wel verspreiden.” En bij de tientallen griepstations in Nederland testte geen kind positief op het coronavirus.

Oude leven

De nieuwe gegevens bieden de experts en de regering genoeg houvast om 11 mei weer een stukje van het oude leven op te pakken. Al mogen leraren in de risicocategorie (ouder en kwetsbaar) thuis blijven, en voorzien kinderdagverblijven een planningschaos's: ,,Het wordt een enorme puzzel”, reageerde directeur Emmeline Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang vanavond meteen.