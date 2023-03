Roan (13) werd in zijn rug geschoten bij zorgboerderij: ‘Zou het liefst een kogelwerend vest dragen’

zorgboerderijHet liefst zou Roan (13) alleen nog met een kogelvrij vest over straat willen lopen. Zo bang is hij voor John S., die hem in zijn rug schoot op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Een prijzige therapie met paarden is het enige dat helpt om de jongen zijn angsten te laten overwinnen. ,,Dan kruipt hij uit zijn schulp.’’