Rob liet zijn hond uit en vond een lijk: ‘Wat als ik een half uur eerder was geweest?’

Zoals elke dag liet Heerlenaar Rob Verwasch (58) tegen het middaguur zijn hond uit op de Brunsummerheide. Toen stuitte hij op twee slachtoffers van een steekpartij. ,,Pas nu denk ik: wow, als ik een half uur eerder was geweest, wat was mij dan overkomen?”

Hij bleef rustig. Ondanks het angstaanjagende tafereel. ,,Gelukkig maar.” Want wat maatschappelijk werker Rob Verwasch rond het middaguur zag bij zijn dagelijkse ronde met de hond over de Brunssummerheide zal hij nooit meer vergeten. ,,Eerst zag ik iemand op de buik liggen, met wat mensen eromheen en een agent”, vertelt hij telefonisch vanuit Heerlen. ,,Achteraf bleek dat dus die vrouw te zijn. Ik riep nog of ik wat kon doen voor hen, maar nee. Dus ik liep door, nam een andere route, vooral om dit groepje niet in de weg te lopen.”

Lees ook Play Man en vrouw doodgestoken tijdens uitlaten van hond op heide bij Heerlen Lees meer

‘Overal bloed’

Toen zag Verwasch een andere hond ronddrentelen, op een merkwaardige plek. ,,Een golden retriever. Ik dacht: dat is de hond van die vrouw, maar toen ik ernaartoe liep, lag daar nog een man op zijn rug, gestoken in de borst. Overal was bloed.” Verwasch schrikt zich rot, rent terug naar de plek waar het eerste slachtoffer lag en informeert de politie. ,,Ik riep: ‘hier ligt nog iemand!’ Ik had meteen het idee dat hij dood was. De dader wist wel hoe hij moest steken.”

Bij de Heerlenaar komt uren na de macabere vondst pas het besef wat hij heeft meegemaakt. ,,Op het moment zelf blijf ik rustig gelukkig, weet ik wat ik moet doen. Maar nu komt wel het gevoel: wow, stel dat ik een half uur eerder daar was langsgelopen, wat was míj dan overkomen?”

De politie weet niet wie de slachtoffers zijn, of ze elkaar kennen en of er mogelijk andere betrokkenen zijn. Een woordvoerder hoopt vanavond op meer informatie daarover.

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm Rob Verwasch (58) uit Heerlen zag een lijk liggen. © AD

Verwasch was vanmiddag naar eigen zeggen niet bang dat de messentrekker nog in het gebied was en wellicht nóg een keer zou toeslaan. ,,Nee, dat gevoel had ik niet. Ik blijf best rustig op die momenten. Ik heb mijn verhaal bij de politie gedaan. Die golden retriever had ook een sneetje onder zijn snuit, dus die heeft ook geleden denk ik.”

Volgens Verwasch is het losloopgebied populair terrein onder hondenbezitters. ,,Het is groot, dus ideaal. Er komen mensen uit Aken en België om hier hun hond vrij te kunnen laten lopen. Ik ben er in de buurt gaan wonen, speciaal voor de hond.”

Het losloopgebied voor honden ligt in het zuidwesten van het 600 hectare grote natuurgebied tussen Heerlen, Brunssum en Landgraaf. Het gebied is populair onder wandelaars, fietsers en verenigingen in Zuid-Limburg. De rest van Nederland kent de heide vooral sinds de elfjarige Nicky Verstappen daar in 1998 dood gevonden werd.