Rob lijdt aan ALS en ziet wens in vervulling gaan: hij geeft een buitenconcert

Beuningenaar Rob van Horssen zag een wens in vervulling gaan met een buitenconcert bij de Waal. De aanleiding had hij zich niet gewenst: hij heeft de dodelijke ziekte ALS.

Een paar jaar geleden, toen hij gezond was, liet Beuningenaar Rob van Horssen zich ontvallen dat hij ooit vleugel zou willen spelen langs de Waal, die rivier die voor hem ‘thuis’ betekent. Vanmiddag was het zover, een verrassing van vrienden die het voor hem regelden. Niet dat hij jarig was, of zo, maar gewoon omdat ze wat voor hem wilden doen.

Van Horssen (56) heeft namelijk ALS. Sinds nog geen drie maanden weet hij dat die spier- en zenuwziekte zijn lijf gaat uitschakelen en hem zal doden. Geen wonder, dus, dat hij voor zijn publiek van tientallen geliefden en verbaasde passanten op de Dijk al na één nummer even volschiet: Angels past bij de periode van vlak ná zijn ‘doodvonnis’.

Lachertje

Volledig scherm Tientallen mensen bezochten het mini-concert op de Dijk. © Paul Rapp Dat 'doodvonnis’ kwam op 26 juni in het ziekenhuis, om negen uur in de ochtend. De ziekte was er natuurlijk al langer. Een jaar geleden viel het Robs vrouw Masja op dat zijn rechtervoet steeds ‘paf’ deed bij het lopen. Er kwamen krampen op steeds meer plekken van zijn altijd fitte lijf. Op skivakantie, afgelopen februari nog in Oostenrijk, was hij het lachertje omdat hij steeds op zijn snufferd lag. ,,Slechte schoenen, denk je dan. Dus ik kocht daar meteen nieuwe.”

‘Hoop doet leven’

Op 26 juni wist hij dat het mis was ,,In twee minuten was het gedaan”, vertelt Van Horssen. ,,Het allerergste is dat ze je in zo'n gesprek geen enkele hoop geven. ALS-patiënten sterven binnen twee, drie jaar, en dat is het. Ik heb geleerd dat de woordjes ‘hoop doet leven’ echt belangrijk zijn. Laat mij maar de eerste mens zijn die met een nieuw medicijn ALS overleeft.”

Die kans is wel héél klein, weet hij ook. Na de diagnose huilde hij dus wel vier weken lang. Nadat hij met Masja en zijn dochter en zoon van 18 en 15 naar Mallorca was geweest, kwam er meer rust. Van Horssen en zijn gezin proberen nu van dag tot dag zo gewoon mogelijk door te leven. ,,Als mensen me nu vragen hoe het gaat, zeg ik ‘goed’. In de wereld van ALS, dan.”

Rust roest

Van Horssen werkt zelfs door. Rust roest. Hij is een bekende in de Beuningse ondernemerswereld. Twee jaar geleden verkocht hij zijn succesvolle verzekeringsbedrijf en ging hij kleiner weer verder. Ook is hij ‘gewoon’ nog bestuurslid van voetbalvereniging Beuningse Boys en voorzitter van het Beuningse Ondernemerscafé.

Maar hij rouwt. ,,Om wat ik ga verliezen. En ik heb zorgen over mijn gezin, en over mijn ouders die een kind moeten begraven. Zij moeten straks rouwen, ik niet.”

Hij bouwde met zijn vrouw een kaartenhuis op, zegt Van Horssen. ,,We zaten helemaal bovenaan. Succes, een fijn huis, een mooi gezin. En dan knikkert alles in elkaar. Maar wat het ergste is met ALS: Ze hebben meteen ook de kaarten meegenomen. Er is geen hoop meer om mee te bouwen.”

Muziek

Volledig scherm Rob van Horssen achter zijn vleugel op de Dijk bij Beuningen. © Paul Rapp Muziek geeft hem steun. Elke dag klimt de oud-conservatoriumstudent achter zijn vleugel om te spelen en te zingen. ,,Lekker voor mezelf. Dat bedoelde ik ook toen ik zei dat ik met mijn vleugel langs de Waal wilde staan. Lekker voluit zingen en spelen, zonder erom te malen hoe het klinkt. Ik schrok dan ook dat er nu publiek was uitgenodigd. Ik heb drie vrienden gevraagd mee te spelen. We hebben maar weinig kunnen repeteren, maar het gaf me zóveel energie!”

Helikopter

De concertplek op de Dijk is niet de locatie die hij ooit in gedachten had. ,,Die ligt bij het Maas-Waalkanaal, waar ik vroeger graag met de hond kwam. Maar je zou een helikopter nodig hebben gehad om daar een vleugel neer te zetten. De Waal is belangrijk voor me. Wanneer ik voor mijn werk in Duitsland was, wist ik dat het water van de Rijn naar Beuningen stroomde. Het is de verbinding met thuis.”

Het is zelfs oké dat de krant aandacht besteedt aan het privéconcertje. ,,Laat mensen zich er bewust van worden dat er in Nederland jaarlijks een paar honderd mensen sterven aan ALS. Gewoon omdat er te weinig geld is voor onderzoek.”