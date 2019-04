Robot Colossus bleef de Notre-Dame koelen van binnenuit

Dit gevaarte op rupsbanden van 500 kilo bleef doorblussen in de kathedraal toen het daar door vallende brokstukken te gevaarlijk werd voor brandweermensen. Colossus is met zijn snelheid van slechts 3,5 kilometer per uur niet zo snel, maar wel beresterk. Het apparaat zeult met gemak brandweerslangen mee over een lengte van 250 meter. Normaal gesproken zijn daar vijftien mensen voor nodig. Het kan zes tot acht uur zelfstandig blijven blussen totdat de accu's leeg zijn.



Brandweermensen reden het waterkanon de kathedraal in om de temperatuur daar te verlagen. Ook konden hiermee brandende brokstukken worden gedoofd die naar beneden waren gekomen. Colossus is bovendien uitgerust met een 360 graden camera waarmee brandweerlieden op veilige afstand verkenningen konden uitvoeren. Ook kunnen ze temperatuur meten.