Rode Kruis komt met tips voor ‘verstandig’ lachgasgebruik

Het geur- en kleurloze lachgas wordt al vele jaren als narcosemiddel of pijnstiller gebruikt in de zorg, of in een industriële variant, in bijvoorbeeld slagroomspuiten. De laatste jaren heeft het een vlucht genomen als partydrug. Het Rode Kruis waarschuwt gebruikers om lachgas niet rechtstreeks uit een tank, patroon of spuit in te ademen, omdat dat kan leiden tot bevriezing van lippen of longen.