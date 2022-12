Roel en Grietje zijn vrijwel alles kwijt: brand verandert hun monumentale boerderij in troosteloze puinhoop

Het is een trieste aanblik. Wat eens een prachtige Staphorster boerderij was, is veranderd in een troosteloze berg stenen en riet. Door een brand, die maandag aan het eind van de middag uitbrak, zijn Roel en Grietje de Witte in een klap vrijwel alles kwijt. Niet alleen de monumentale boerderij, maar ook een groot deel van hun persoonlijke bezittingen zijn verloren gegaan of hebben schade opgelopen.