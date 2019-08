Roep om afschaffing CBR-keuring voor autisten: Het is gewoon een verdienmodel

Vader (63) en zoon versturen kilo's drugs naar buitenland: 25.000 xtc-pil­len onder­schept

10:53 Een vader en zoon zijn gisteren opgepakt in Appeltern en Wijchen (Gelderland) voor het versturen van harddrugs naar het buitenland. Op hun woonadressen en in een pand in Beuningen vond de politie bijna tien kilo harddrugs, vooral xtc-pillen.