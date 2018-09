Roep om onderzoek naar overlijden psychiatrische patiënt Suzanne Zwarts

De SP-fractie in de Tweede Kamer wil dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek doet naar het overlijden van de 31-jarige Suzanne Zwarts en de rol van ggz-instelling Altrecht hierin. Zaterdag publiceerde deze krant een artikel waaruit bleek dat psychiatrisch patiënt Zwarts door Altrecht onder dubieuze omstandigheden de kliniek werd uitgewerkt waardoor ze in de gevangenis terechtkwam.

Suzanne Zwarts uit het Utrechtse dorp Zegveld maakte in de gevangenis in Zaanstad in februari 2018 een einde aan haar leven. Altrecht stuurde haar nabestaanden maanden later een excuusbrief. De brief van Altrecht, die in bezit is van deze krant, is opgesteld door geneesheer-directeur Pieter Prins en mede ondertekend door de Raad van Bestuur. In de brief geeft Prins toe dat zijn instelling ‘op belangrijke punten niet juist heeft gehandeld.

In september 2017 stak Zwarts in haar kamer een stapeltje kranten in brand in de hoop dat ze zou verstikken. Een toegesnelde beveiliger kon de brand razendsnel blussen. In de excuusbrief geeft Prins toe dat ‘een kleine onderstroom van het personeel’ al een jaar lang genoeg had van Suzanne en in het brandje een ‘mooie kans’ zag van haar af te komen. Ook schrijft Prins dat Altrecht druk zette op een officier van justitie om haar aan te houden. Daarnaast geeft Prins toe dat er geen volledige medische overdracht werd gedaan. Zwarts zat in totaal zeven maanden in voorarrest tot ze stierf.

Verbijsterd

SP-Kamerlid Henk van Gerven is verbijsterd over het tragische overlijden van Zwarts en heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om opheldering gevraagd over de kwestie. ,,Ik wil graag dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hier onderzoek naar gaat doen. Het is nodig dat dit dossier wordt onderzocht en dat duidelijk wordt welke lessen uit dit tragische verhaal zijn te trekken.” Ook het CDA heeft aangekondigd hierover vragen te gaan stellen.

Emeritus hoogleraar forensische psychiatrie Hjalmar van Marle is ook verbaasd over het handelen van Altrecht. Met name het feit dat Altrecht heeft nagelaten een volledige medische overdracht te geven aan de gevangenis begrijpt Van Marle niet. ,,Dat is het minste dat je kan doen en zoiets hoor je ook gewoon te doen. Heel ernstig dat dit niet heeft plaatsgevonden. Altrecht is daar als zorginstelling verantwoordelijk voor.”

'Terechte excuses'