Ron had anorexia, nu helpt hij jongens die het ook hebben

De nu 47-jarige Meijering, sinds drie jaar bewoner van een zonnig huis in de Kesterense nieuwbouwwijk Casterhoven, oogt gezond en geen gram te zwaar. En ook al was hij als kind de stevigste thuis, dik was hij zeker niet. Toch raakte hij van zijn dertiende tot zijn achttiende in de greep van anorexia.

Quote Je laat eerst het snoepen, vervolgens alle tussendoortjes en zo gaat het verder Ron Meijering ,,Achteraf begon het al op mijn elfde. Je laat eerst het snoepen, vervolgens alle tussendoortjes en zo gaat het verder.’’



Anorexia, benadrukt Meijering meermalen tijdens het gesprek, heeft niets te maken met eten. ,,Veel zorginstanties kijken daarnaar, maar het is het topje van de ijsberg. Pas als je het onderliggend probleem weghaalt, kan iemand genezen.’’

Bezorgde blikken

In het geval van Meijering was dat een gevoel van onveiligheid. Zolang hij zich kan herinneren is hij op school gepest. Toen hij afviel, kreeg hij ineens complimentjes, en hij besloot ermee door te gaan. Maar hij werd steeds dunner, de complimentjes verstomden en maakten plaats voor bezorgde blikken. ,,Eten is oorlog in je hoofd. En dat beseffen veel mensen niet’’, aldus de Kesterenaar. ,,Dan zeggen ze: je moet gewoon gaan eten. Maar zodra je dat doet, is er een stem in je hoofd die je beschuldigt.’’

Op zijn veertiende nam zijn moeder hem mee naar de huisarts. Meijering werd opgenomen in het Veenendaalse ziekenhuis, waar hij sondevoeding kreeg. ,,Die zette ik uit of ik kneep de slang af.’’



Bakker

Quote Na een half jaar dacht ik: ik heb de eetstoornis niet meer nodig, weg ermee.’ Evengoed kwam hij aan, waarna hij therapie volgde in het Bennekomse streekziekenhuis. ,,Het werkte niet. Er was geen noodzaak om beter te worden, dus zodra ik weer thuis was, viel ik weer af.’’



Dat veranderde pas toen hij als bakker aan het werk ging in Veenendaal. ,,Ik kreeg waardering, kon me ontplooien. Na een half jaar dacht ik: ik heb de eetstoornis niet meer nodig, weg ermee.’’



Niet bij iedereen gaat het zo. ,,45 procent geneest, ongeveer de helft leert ermee leven en 5 tot 10 procent overlijdt.’’

Website

Toen Meijering zes jaar geleden van een kennis hoorde dat er op internet nog altijd niets te vinden was over jongens en eetstoornissen - '25 procent is jongen, zeggen ze!'- besloot hij actie te ondernemen. De Kesterenaar richtte een site op en later liet hij zich omscholen, zodat hij jongeren kan helpen bij hun eetproblemen. Hij heeft zo'n vijftien mensen behandeld.

Nu zoekt Meijering handen en sponsors voor zijn nieuwe plannen. ,,Ik wil de site uitbouwen, weer een forum hebben, een groep op Facebook bijhouden, een club van vier, vijf mensen die ook patiënten kunnen coachen. Er kan veel meer mee dan nu.’’