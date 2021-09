Ronald Boef is blind: ‘Ik hoor, ruik en voel veel meer op de baan dan ziende golfers’

GolfbijlageRonald Boef is blind geboren. En van alle sporten die je als blinde kunt beoefenen, koos hij een discipline die zelfs voor ziende mensen al heel lastig is: golf. ‘Ik ruik, hoor en voel veel meer op de baan dan een ziende golfer.’

De zon strijkt over de fairways, langs de baan steken bloemen in allerlei kleuren boven de grashalmen uit: golfclub De Goyer in Eemnes. Hoe kan een rondje golf eigenlijk leuk zijn als je dit soort visuele prikkels mist? Ronald Boef (44): ,,Ik geniet van veel dingen die ziende golfers vaak niet opmerken: het roodborstje dat ik net hoorde zingen of het ruisen van de wind, de veerkracht van het grastapijt onder mijn voeten...’’ Boef, met de uitstraling van een 25-jarige, bukt, grijpt een plukje groen en houdt het onder zijn neus: ,,En de geuren natuurlijk. Van versgemaaid gras of van de vele bloemen die er nu zijn.’’

Met golf is Boef zo’n vijf dagen in de week actief, maar het is niet de enige sport die hij beoefent. Zo gaat hij een bungeejump niet uit de weg en is hij dol op zeilen. Solo wel te verstaan, met een zendertje waarmee iemand op de kant hem waarschuwt als hij overstag moet gaan of moet uitwijken voor een andere boot. En er is natuurlijk de sportschool vlakbij zijn appartement in Bovenkarspel waar hij zijn lichaam sterk en soepel houdt. ,,De golfswing is een eenzijdige beweging en dat maakt je gevoelig voor blessures.’’

Zeges

Boef begon pas op zijn 18de met golfen. ,,Een buurman zag een tv-programma over blinde golfers. ‘Is dat niks voor jou’, vroeg hij. Ik ben toen een keer met mijn vader naar een golfbaan in de buurt gegaan en was meteen verkocht.’’

Het duurde daarna nog geruime tijd voor het hem lukte om een bal te raken. ,,Ik ben blind geboren en had dus geen idee hoe een golfswing eruitziet. Niemand kon het me voordoen. Mijn golfleraar pakte daarop mijn armen en liet me net zo vaak de beweging voelen tot ik uiteindelijk zelfstandig een bal kon raken.’’

Tijdens de tweedaagse toernooien maar ook tijdens oefenrondes speelt zijn vader Rein - die zelf geen actieve golfer is - als ‘caddie’ een cruciale rol. Boef: ,,Caddies zijn voor ons veel belangrijker dan voor ziende golfers. Ze zijn als het ware de ogen van de speler. Mijn vader zet me in de juiste richting, visualiseert eventuele obstakels als bunkers en bomen, bespreekt met mij de clubkeuze zodat ik precies de juiste hoogte en afstand kan slaan en zet tenslotte voor mij het clubblad achter de bal in de richting van de vlag. Ik moet er dan op vertrouwen dat al die voorbereiding klopt en vervolgens een zo goed en rustig mogelijke swing maken.’’

Hij weet meestal direct of zijn slag goed of slecht was: ,,Het geluid en het gevoel van het contact vertellen me of de bal recht op het doel is gegaan en met de juiste afstand.’’ Wat een ziende golfer van hem kan leren? Boef: ,,Laat je niet afleiden door obstakels maar focus op het doel en een rustige swing. En geniet wat vaker van de omgeving.’’

Actie

Begin dit jaar viel de hoofdsponsor van Ronald Boef, Deen Supermarkten, plotseling weg na een overname door het AH-concern. Zijn golfcarrière kwam in acuut gevaar. Leden van golfclub De Goyer organiseren daarom samen met de Bart de Graaff Foundation een speciale dag om geld in te zamelen zodat Boef aan het WK kan deelnemen en op topniveau kan blijven spelen. Een opluchting: ,,Het betekent dat ik mijn droom kan blijven verwezenlijken en aan andere gehandicapten laten zien dat je met doorzettingsvermogen, goede begeleiding én hulp heel ver kunt komen.’’

Koop een flight voor een ronde met Ronald Boef, 12 oktober op de Goyer Golf & Country Club en help hem verder met zijn carrière. Mail naar info@goyer.nl

