Roos kocht haar droomvilla, en verbouwt het huis met alleen tweedehandsspullen

Man die Darren (23) doodreed komt vrij omdat hij een kind krijgt: ‘Dit kan toch niet, hij heeft de mijne doodgere­den’

Met minstens tien drankjes op stapte de 24-jarige Yurii S. uit Den Haag achter het stuur. Hij scheurde met ruim 100 kilometer per uur over een weg waar 50 is toegestaan en knalde tegen de auto waar Darren in zat. De 23-jarige man uit Delft kwam om het leven. S. zat maanden vast, maar mag nu het proces in vrijheid afwachten, omdat hij een kind krijgt.