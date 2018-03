Rosan Boersma dankt leven aan mensen als voetballer Thy: 'Ik had geluk, er was een donormatch'

Dat gebeurde via Matchis, de stichting die zorgt dat patiënten die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. In een internationale databank zijn mannen en vrouwen te vinden zoals voetballer Lennart Thy, de VVV-aanvaller die de wedstrijd tegen PSV laat schieten om stamcellen af te kunnen staan. Zulke donoren zijn broodnodig: de kans op een donor binnen de familie van iemand die lijdt aan een ernstige bloedziekte is slechts 30 procent. Daarbuiten is het veelal zoeken naar een speld in een hooiberg.



Dat wist Rosan toen ze weer leukemie kreeg. Net zoals ze zich ervan bewust was hoe weinig mensen in haar omgeving donor waren. Ze besloot met haar verhaal naar buiten te treden, om donoren te werven. ,,Je kan bij leven het leven van een ander redden. Dat moet toch het beste gevoel zijn dat er is?''