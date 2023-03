Rotterdammer (28) krijgt voorwaardelijke straf voor stiekem afdoen condoom: ‘Geschiedenis geschreven’

updateEen 28-jarige Rotterdammer is door de rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden omdat hij in 2021 stiekem zijn condoom afdeed tijdens de seks. De uitspraak is uniek: nooit eerder werd in Nederland iemand voor zo'n vergrijp gestraft. ,,We hebben geschiedenis geschreven.”

De Rotterdammer had twee weken geleden de dubieuze primeur om als allereerste Nederlander terecht te staan vanwege stealthing, oftewel het stiekem afdoen van een condoom tijdens de seks. Hij deed dit toen zijn bedpartner in een positie lag waarop ze hem niet meer kon zien.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgde de Rotterdammer voor verkrachting en eiste twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. De aanklager noemde het een ‘ernstig strafbaar feit’.

‘Ik dacht dat je het had gevoeld’

Dinsdag oordeelde de rechter dat van verkrachting niet kan worden gesproken, omdat de Rotterdammer overeenstemming met zijn bedpartner had over de penetratie. Wel ziet zij bewijs voor dwang: het slachtoffer werd namelijk gedwongen om toe te staan dat zij werd gepenetreerd zonder voorbehoedsmiddel.

De Rotterdammer heeft altijd ontkend, maar volgens de rechter zijn zijn appjes overtuigend. Zo schreef hij het bezorgde slachtoffer daags na de seks dat hij ‘dacht dat ze wel had gevoeld’ en dat ‘het goed zal komen’.

Omdat dwang een minder zwaar delict is dan verkrachting, valt de straf voor de Rotterdammer aanzienlijk lager uit dan de strafeis. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en moet 1000 euro schadevergoeding betalen.

‘Grote stap voorwaarts’

Met de uitspraak wil de rechter het signaal afgeven dat stealthing ‘onacceptabel’ is. Tot tevredenheid van het slachtoffer, zo laat haar advocaat Ellen van Loosbroek weten. ,,Dit is een grote stap voorwaarts in de strijd tegen intiem terreur.”

‘Alsof mijn mening niet telt, alsof ík niet tel’ De eerste rechtszaak draait om de scharrel van Lotus (29). De vrouw sprak uitgebreid met het AD over de gevolgen van de zaak. Stealthing gaat volgens haar over het schenden van grenzen. ,,Je maakt een afspraak met iemand en die persoon trekt zich daar vervolgens niets van aan. Alsof mijn mening niet telt, alsof ík niet tel.”

Van Loosbroek vindt dat haar cliënt geschiedenis heeft geschreven. ,,Het is ongelofelijk dapper dat ze naar voren is gestapt en dit in gang heeft weten te zetten.” De raadsvrouw zelf is ‘overdonderd’ door alle vrouwen die haar de afgelopen weken wisten te vinden. ,,Een enorme hoeveelheid heeft hetzelfde meegemaakt.”

Onduidelijk is nog of de Rotterdammer, die zowel bij de behandeling van zijn zaak als de uitspraak ontbrak, in hoger beroep gaat. Vast staat wel dat hij met Peter Schouten, voorheen de raadsman van kroongetuige Nabil B., een nieuwe advocaat in de arm heeft genomen. Het OM kan nog niets over een eventueel hoger beroep kwijt.

Andere Rotterdammer (25) vrijgesproken

De andere Rotterdammer die twee weken geleden terechtstond, werd dinsdag vrijgesproken. De rechter kan niet vaststellen dat hij bewust geen condoom heeft omgedaan.

De 25-jarige Rotterdammer vertelde eerder dat hij in 2021 een ‘ongelukje’ had gehad: vlak voordat hij tijdens anale seks klaarkwam, merkte hij dat ‘ie zijn condoom in the heat of the moment was vergeten. ,,Ik schrok en ben op haar billen klaargekomen”, sprak hij in de zittingszaal.

De aanklager vond dat ongeloofwaardig en eiste ook tegen hem een celstraf. Vanwege de spijtgevoelens viel deze echter lager uit dan bij de eerste verdachte: twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

Nieuwe wetgeving in de maak

In Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is stealthing bij wet verboden, in Nederland staat het fenomeen nog níet in de wet. Wel wordt aan nieuwe wetgeving gewerkt waarin stealthing staat opgenomen. Advocaat Van Loosbroek noemt dat een ‘uitstekende ontwikkeling’.

Volledig scherm De rechter heeft zich dinsdagmiddag uitgesproken over het stiekem afdoen van een condoom tijdens de seks. © Getty Images