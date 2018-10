Rover: NS schiet ernstig tekort bij overlast Utrecht

Reizigersclub Rover is ontevreden over hoe NS de forse werkzaamheden tussen Utrecht en Woerden tackelen. De spoorwegen zetten veel te weinig vervangend treinmateriaal in.

Momenteel werkt ProRail al sinds 20 oktober tussen Utrecht Centraal en Woerden aan het spoor. Drukke Randstad-routes richting Den Haag, Leiden en Rotterdam (en vice versa) zijn daardoor niet beschikbaar, reizigers moeten een alternatieve verbinding nemen. Op die routes blijken de treinen echter vaak erg kort, stelt Rover.



,,Op de omleidingsroutes wordt met beduidend kortere treinen gereden dan normaal en veel reizigers hebben daar last van”, aldus Freek Bos, plaatsvervangend directeur van Rover. ,,Waar NS normaal met tien treinstellen rijdt, zijn dat er nu bijvoorbeeld maar zes. We krijgen daar veel klachten over.”



Hij beklemtoont dat reizigers geen moeite hebben met de werkzaamheden an sich. ,,Mensen hebben daar alle begrip voor, bovendien krijgen we daar iets moois voor terug en dat is vier sporen tussen Utrecht en Leidsche Rijn, zodat daar meer treinen kunnen rijden.”



Behalve dat Rover langere treinen wil, vraagt de reizigersclub zich af waarom de IC Direct tussen Amsterdam en Rotterdam, als één van de aangewezen omleidingsroutes, niet toeslagvrij is.



Volledig scherm ProRail tijdens eerdere werkzaamheden, waarbij wissels tussen Utrecht Centraal en Utrecht Overvecht werden vervangen. © ANP

NS: we zetten alles op alles

De NS laat in een reactie weten treinen tijdens de werkzaamheden waar mogelijk te verlengen. ,,Veel spitstreinen en Intercity Direct rijden met maximale lengte,” aldus woordvoerster Ingeborg de Boer. ,,Wij zetten alles op alles om de reis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, maar dat het met pieken extra druk is valt niet altijd te voorkomen.”



Wat de IC Direct van Schiphol naar Rotterdam betreft, ontkennen de spoorwegen dat die trein als alternatief geldt. ,,Deze trein is al druk, daarmee voor omreizende reizigers geen alternatief tijdens deze werkzaamheden. De toeslag is bewust gehandhaafd. Anders wordt die trein nog veel drukker.”



De spoorwegen zeggen de werkzaamheden en ervaringen van reizigers te gaan evalueren met ProRail.

Dubbel spoor