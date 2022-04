Roversduo verdacht van moord op Yuval was bekend in de buurt: ‘Ik vond alles aan hen vreemd’

Angst dat deze buurt té hip wordt: ‘Succes van deze wijk kan leiden tot haar eigen ondergang’

Brallende studenten, bomenknuffelaars, bakfietsmoeders, basketballers, businesslui en biddende moslims. Iedereen lijkt min of meer in harmonie met elkaar te leven in deze veranderende wijk, maar tussen de verschillende groepen staan onzichtbare muren. Oorspronkelijke bewoners hekelen de ‘verhipping’ van hun buurt. Die zijn nog niet klaar voor een wapperende regenboogvlag.

24 april