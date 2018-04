Ruik jij ook zo’n brandlucht? Hier komt het door

Volgens Weerplaza ontstaat de stank door paasvuren. En dan voornamelijk door de paasvuren uit Duitsland, waar het traditie is om al op zaterdag het vuur aan te steken. Daardoor hebben mensen uit heel het land last van de geur. ,,Het gaat om de paasvuren uit het noorden van Duitsland. De noordelijke provincies van Nederland ruiken de stank door de noordoostelijke wind'', stelt een meteoroloog van Weerplaza.



Vanuit Noord-Holland waait er een noordelijke wind, waardoor ook de zuidelijke provincies de brandgeur ruiken. De geur zou nu pas Overijssel, Gelderland en Flevoland bereiken, omdat daar de hele ochtend sprake is van motregen.



Het RIVM heeft geen smog-alarm afgegeven. Het adviseert in het algemeen om het inademen van de rook te vermijden, omdat het inademen van de verhoogde concentratie fijn stof in de lucht kan leiden tot longproblemen en luchtwegklachten.