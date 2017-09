Ruim 1.000 euro voor de nieuwe iPhone X, is-ie dat wel waard?

1) iPhone niet ‘leading’ meer

De eerste iPhone betekende een revolutie: dankzij het aanraakscherm werkte mobiel internet eindelijk prettig. Na de iPhone 4 en zijn retinascherm was Apple echter zelden nog leidend. Kregen Android-toestellen grote schermen, Apple ging pas met de iPhone 6 overstag. Nu krijgt de iPhone X een tot de randen reikende flatscreen dat de Galaxy S8 al heeft. OLED-schermen bezit Samsung al jaren, Apple kiest er nu pas voor. Draadloos opladen? Niet nieuw! ,,Doordat Apple slechts enkele modellen in enorme aantallen verkoopt, kan het moeilijk nieuwe features invoeren”, verklaart Gonny van der Zwaag. ,,De miljoenen benodigde onderdelen zijn in het begin beperkt beschikbaar. Bovendien produceert Samsung zijn schermen zelf, Apple niet.”



2) Stervensduur

Zowel experts als iPhone-liefhebbers zijn het er over eens: de iPhone was al duur, maar de iPhone X slaat alles. ,,1.000 euro of meer is enorm duur, echt bizar”, zegt Wokke. Volgens Maarten van Vliet, expert op het gebied van smartphones bij Telecompaper, kun je al voor 300 tot 400 euro een smartphone aanschaffen die bovengemiddeld presteert. ,,Enkele jaren geleden viel Apple’s duurdere prijs wellicht te rechtvaardigen. Maar nu in mijn ogen niet meer.”