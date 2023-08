Ruim 2,5 keer zoveel coaches als tien jaar geleden, vooral de Randstad coacht zich suf

‘Supercom­man­do’ Sil A.: ‘Vreselijk en gevaarlijk dat ik onterecht aan Taghi ben gekoppeld’

De gedecoreerde ‘supercommando’ Sil A. staat tot zijn weerzin terecht voor de handel in wapens en drugs. Justitie linkt hem bovendien aan Ridouan Taghi. Die heeft hem in diens grote liquidatiezaak Marengo juist opgeroepen als getuige tegen justitie. Dit is A.’s kant van het verhaal.